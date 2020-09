654 Einwohner weniger im Landkreis

Am 30. Juni 2020 hatte der Landkreis Nordhausen 82.991 Einwohner, von denen 41.794 Frauen und 41.197 Männer sind. Nach Ergebnissen des Thüringer Landesamt für Statistik verringerte sich die Bevölkerungszahl somit binnen eines Jahres um 654 Personen, beziehungsweise um 0,8 Prozent. Noch vor 20 Jahren lebten in der Region 99.095 Menschen, was einem Verlust von 16.104 Einwohnern entspricht, beziehungsweise 16,25 Prozent. Der Einwohnerrückgang resultiert hauptsächlich aus einem Sterbefallüberschuss.