In Nordhausen wurde ein 22-Jähriger bei einer Kollision mit einer Autofahrerin verletzt (Symbolbild).

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

71-Jährige kollidiert mit Radfahrer und verletzt ihn

Am Montagvormittag hat eine 71-jährige Autofahrerin einen 22-jährigen Radfahrer in Nordhausen angefahren. Die Fahrerin wollte laut Polizeiangaben aus einer Parkhausausfahrt auf die Emil-Reichardt-Straße fahren, als sie einen 22-jährigen Radfahrer übersah. Er sei auf dem Gehweg der Emil-Reichard-Straße in Richtung Uferstraße unterwegs gewesen.

Der 22-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen finden Sie hier.