74 Prozent der Südharzer wollen Gelbe Tonne

Eine für viele Hauseigentümer interessante Debatte dürften die Südharzer Kreistagsmitglieder auf der Sitzung am kommenden Dienstag führen. Dann wird das Landratsamt den Kommunalpolitikern eine Beschlussvorlage zur Abstimmung reichen, die zur Einführung einer Gelben Tonne für Verpackungsmüll auch im Landkreis Nordhausen führen könnte. Für die Diskussion hatte der Landkreis sich bereits ein Stimmungsbild über diese Frage per Umfrage eingeholt, an der sich 2776 Südharzer beteiligt haben. 74 Prozent von ihnen stimmten für diese neue Art der Entsorgung, die aus Sicht der Kreisverwaltung weitere Vorteile hat: So könne die Verschmutzung durch gerissene Säcke – ein gerade in Nordhausen hitzig diskutiertes Thema – eingedämmt werden. Auch sei die Tonne umweltfreundlicher, weil kein zusätzlicher Plastikmüll durch Beutel erzeugt wird.

Mögliche Umstellung würde auch Ausnahmen erlauben Eine mögliche Umstellung zum Januar 2021 würde aber auch Ausnahmen erlauben. Großwohnanlagen, die über eine Mülleinhausung verfügen oder Grundstücke, auf denen keine Möglichkeit zum Abstellen der Tonne besteht, könnten weiterhin die Säcke nutzen, heißt es in der Vorlage. Die Verwaltung schätzt den Anteil der von der Ausnahme betroffenen Einwohner und Befürworter der Gelben Säcke etwa ähnlich hoch ein wie den der Gegenstimmen in der Umfrage (26 Prozent).