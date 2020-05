Ein stilles Gedenken gab es am Freitag, dem 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, am Gedenkpavillon auf dem Ehrenfriedhof in Nordhausen.

75 Jahre Kriegsende: Stilles Gedenken auf dem Ehrenfriedhof

Das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung vom Nationalsozialismus jährte sich am Freitag, 8. Mai, zum 75. Mal. In einem stillen Gedenken legten unter anderem Nordhausens Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos), Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) und die ehrenamtlichen Beigeordneten Blumen auf dem Ehrenfriedhof nieder. „75 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges gedenken wir den Opfern, den abermillionen Menschen, die in einem der furchtbarsten Kriege ihr Leben, ihre Heimat, ihre Familie, Freunde und Bekannte und nicht zuletzt ihre Würde verloren. Der 8. Mai ist ein Tag der Befreiung! Weder am 8. Mai 1945 noch heute aber auch nicht zukünftig, befreit uns dieser Tag von der Verantwortung für die Verbrechen Nazideutschlands“, so Buchmann.