750 Euro für Kindergärten und Grundschule in Hohenstein

Marcus Gerbothe (links) und Alexander Wiesner (2. von rechts) vom gleichnamigen Agrarbetrieb aus Obersachswerfen sind eine Patenschaft mit der Grundschule in Klettenberg und den beiden Kindergärten in Klettenberg und Mackenrode eingegangen. Jede der drei Einrichtungen erhält jährlich 250 Euro als Unterstützung.

„Uns ist besonders daran gelegen, eine umweltbewusste und ressourcenschonende Landwirtschaft zu betreiben“, sagt Marcus Gerbothe, Juniorchef des Agrarbetriebes Gerbothe und Wiesner in Obersachswerfen. In den vergangenen Wochen sei der Gedanke gereift, nicht nur etwas für die Natur, die Tiere und die Feldwegepflege in der Südharzer Region zu tun. „Wir möchten gezielt die kleinsten Bürger unserer Gemeinde Hohenstein unterstützen“, betont Gerbothe.

Denn eine Gesellschaft lasse sich nur daran messen, wie sie mit den Jüngsten und den Ältesten umgehe. „Wir glauben, dass man als Unternehmer eine große soziale Verantwortung für die Region trägt, in der man wirtschaftet“, so Gerbothe weiter. Deshalb hat der Landwirtschaftsbetrieb im Dezember 2020 damit begonnen, die Kindergärten Hohensteiner Burgspatzen in Klettenberg, die Hohensteiner Zwerge in Mackenrode sowie die Grundschule Thomas Müntzer in Klettenberg jährlich mit 250 Euro pro Einrichtung zu unterstützen.

Regelmäßig Besuche sind geplant

„Wir freuen uns darauf, dass uns die Kinder aus allen drei Einrichtungen in Form einer Patenschaft regelmäßig besuchen“, berichtet der Landwirt. „Für Alexander Wiesner und mich als Firmennachfolger war es das Größte, auf dem Bauernhof bei den Kühen und Maschinen aufzuwachsen. Dies möchten wir nun gern mit den Kindern teilen“, führt Gerbothe aus.

Die GbR Gerbothe und Wiesner wurde am 1. Januar 1992 von Andreas Gerbothe (Obersachswerfen in Thüringen) und Hubertus Wiesner (Walkenried in Niedersachsen) gegründet. Das Unternehmen bewirtschaftet heute knapp 1000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und hält in seinen Ställen 120 Milchkühe, 100 Stück Jungvieh, 20 Jungbullen und 20 Wagyu-Rinder.