7500 Bäume für Stadtwald von Nordhausen

Stadtförster Axel Axt in einem durch Trockenheit in Mitleidenschaft gezogenen Waldstück bei Harzrigi.

Noch bis kurz vor Jahresende ging es in Nordhausens Wäldern arbeitsam zur Sache. Warum? Zum Schutz des Waldes. Darüber Auskunft hat nun der Stadtförster im Rathaus nach einer Anfrage aus dem Stadtrat gegeben. Der wollte wissen, ob die geplante Rekultivierung von 7500 Bäumen im kommunalen Wald gelungen sei.

Die gute Nachricht: Das ist sie. Die Pflanzung von 6500 Bäumen in der Gemarkung Petersdorf nahe der Windlücke sei erfolgt, so die Antwort des Stadtförsters. Im November wurden dafür 1700 Linden und 4275 Eichen auf einer durch Käferbefall und Trockenheit abgestorbenen Fichtenfläche nachgepflanzt. „Zum Schutz der Kultur gegen Wildschäden wurden 377 laufende Meter Zaun gebaut“, verrät das Rathaus obendrein.

Die restlichen 525 Eichen wurden demnach auf der Aufforstungsfläche im Umfeld von Meiers Teichen nachgepflanzt. Diese Arbeiten seien infolge von Ausfällen durch die extremen Sommer, trotz sehr hohen Gießaufwandes, notwendig.

Im Dezember wurde die Pflanzung der geplanten 1000 Bäume schließlich abgeschlossen. Gepflanzt wurden 250 Douglasien, 250 Weißtannen, 250 Vogelkirschen und 250 Bergahorn. Zur Sicherung der Pflanzung wurden 1000 Wuchshülsen verbaut.

Die Bäume in Harzrigi wurden in Gruppen im Abstand von rund 2,50 Meter gepflanzt. Im Bereich der Windlücke erfolgte die Pflanzung in Reihen mit einem Reihenabstand von 2,50 Meter und einem Abstand von 0,50 Meter in der Reihe.