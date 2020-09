7500 Besucher im Waldbad Ellrich

Idyllisch: das Waldbad in Ellrich. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

„In diesem Sommer haben 7500 Gäste das Ellricher Waldbad besucht“. Das berichtete Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) am Montag, 21. September, auf der Sitzung des Ellricher Haupt- und Vergabeausschusses. Das seien mehr gewesen als erwartet. „Wir liegen bei den Einnahmen 3500 Euro über dem Haushaltsansatz“, freute sich der Bürgermeister über das finanzielle Plus. „Und wir hatten auch internationale Gäste, etwa aus Dänemark“, verriet der Verwaltungschef.

Zum Ellricher Rotbuchenfest an der Grenze zu Niedersachsen sind die Südharzer am 3. Oktober ab 9 Uhr eingeladen. Um 11 Uhr findet ein Gottesdienst statt, ab 11.30 Uhr schließen sich die weltlichen Reden an. Als Gäste werden Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) und Bundestagsabgeordneter Manfred Grund (CDU) erwartet.