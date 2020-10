7500 neue Bäume für Nordhausen

Die Vitalität des kommunalen Waldes in Nordhausen hat sich im Vergleich zu den Dürrejahren 2018 und 2019 verbessert. Das hat das Rathaus einer Anfrage von SPD-Stadträtin Barbara Rinke geantwortet. „Die Verbesserungen treffen aber nur auf die Laubholzbestände zu“, heißt es. Hier habe kein Schadholz entnommen werden müssen.

Anders sieht es im Nadelholz aus. Das sei stark geschädigt. Bei der Fichte sind über 90 Prozent abgestorben. Im Juni habe man daher rund 950 Erntefestmeter Schadholz bei Harzrigi entnommen. Bis auf einen Restbestand von etwa einem Hektar ist die Fichtenbestand dadurch quasi nicht mehr existent. Wegen der Borkenkäfer rechnet das Rathaus mit dem Totalausfall der Fichte schon 2021.

Die Zauberworte lauten daher Mischung und Rekultivierung. Allein dieses Jahr hat das Rathaus 7500 neue Bäume gepflanzt. In Harzrigi pflanzten die Stadtförster 500 neue Laub- und gleich viele frische Nadelgehölze. 6500 Eichen und Linden wurden zudem in der Windlücke bei Petersdorf gesetzt, so das Rathaus.

Das hat sich auch kommendes Jahr ehrgeizige Wiederaufforstungsziele gesetzt: So sollen bei Harzrigi weitere 250 Nadelbäume wie Douglasie und Weißtanne gepflanzt werden. Hinzu kommen laut Plan 3850 Laubgehölze wie Ahorn, Kirsche und Eiche.