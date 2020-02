7874 Stunden für die Allgemeinheit: Jahresbilanz der Nordhäuser Feuerwehren

Die Nordhäuser Berufsfeuerwehr und ihre freiwilligen Kameraden aus den Stadt- und Ortsteilen mussten voriges Jahr deutlich häufiger ausrücken als noch 2018. Das geht aus der Jahresbilanz hervor, die Thomas Schinköth als Leiter des Amtes für Brandschutz und Berufsfeuerwehrchef jetzt im TA-Gespräch vorgestellt hat und die den Einsatzkräften 7874 Stunden im Dienst der Allgemeinheit quittiert. Einen Anstieg um gut 200 Einsätze auf zuletzt 1675 erklärt Schinköth mit zunehmenden Unwettern und Starkregenereignissen. Den Rekord von 2015, als 1960 Einsätze zu Buche standen, habe man aber nicht erreicht. Damals waren die Floriansjünger vor allem durch Hilfseinsätze im Zuge der Flüchtlingsunterbringung und durch die Vogelgrippe gefordert.

Thomas Schinköth ist Leiter der Berufsfeuerwehr in Nordhausen. Foto: Peter Cott

Überhaupt machen Hilfeleistungen den wohl größten Teil der Feuerwehrarbeit aus: So ist es auch in der Jahresstatistik von 2019, in der 1324 Hilfeleistungen wie das Beseitigen von Ölspuren, die Unfallberäumung oder das Öffnen von Türen erfasst sind. Der größte Einsatz 2019 und auch in der gesamten Historie der Nordhäuser Wehren dürfte wohl nicht nur Rettern in Erinnerung bleiben: „Den 6. und 7. November werden wir so schnell nicht vergessen“, sagt daher auch Schinköth über die Bombenentschärfung am Theater mitsamt der Evakuierung von rund 15.000 Menschen. Der komplexe Einsatz und die Zahl der Retter werde es wohl gar an die Spitze der Landesstatistik schaffen, mutmaßt Schinköth.

Eine recht hohe Menge an Einsätzen ist auch Fehlalarmen geschuldet, etwa durch Brandmeldeanlagen. „In Nordhausen sind insgesamt 111 Brandmeldeanlagen – beispielsweise vom Klinikum, Theater oder den Einkaufspassagen – direkt bei uns aufgeschaltet“, erläutert der Feuerwehrchef. Sie lösten vergangenes Jahr 220 Fehlalarme aus. „Nur“ drei von ihnen waren böswillig aktiviert worden. „Glücklicherweise ist es noch nie passiert, dass zeitgleich ein reales Ereignis stattgefunden hat.“

Tabelle Feuerwehreinsätze Nordhausen Foto: Anette Elsner

Das vermeintliche Haupthandwerk der Feuerwehr – Brände – hat voriges Jahr übrigens nur 131 Mal die Blaulichter aufleuchten lassen. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor war dies noch 148 Mal geschehen. Kein Südharzer musste voriges Jahr bei einem Brand sein Leben lassen, auch zu tödlichen Unfällen musste die Feuerwehr „nur“ einmal ausrücken.

Für Schinköth ist die Statistik der geborgenen Personen dennoch ein warnender Fingerzeig: „Was zunimmt, ist die Zahl der Verstorbenen, die bei Nottüröffnungen durch Feuerwehrleute gefunden werden“, sagt er über diese 12 Fälle, die seinen Einsatzkräften oft einiges abverlangen, liegen die Verstorbenen doch häufig längere Zeit unentdeckt in ihren Wohnungen. „Das ist eine bedauerliche gesellschaftliche Entwicklung: Oft sind es ja ältere, isolierte Menschen“, sagt der Feuerwehrchef.