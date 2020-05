Nordhausen. In der Hardenbergstraße wurde der Senior beim Einparken und Beschädigen eines anderen Autos beobachtet.

81-jähriger Nordhäuser wegen Unfallflucht polizeibekannt

Binnen Monaten bereits das dritte Mal Beschuldigter einer Unfallflucht ist ein 81 Jahre alter Mann aus Nordhausen. Am Samstag hatte ein Zeuge ihn gegen 18 Uhr in der Hardenbergstraße beobachtet, wie er beim Einparken ein anderes Auto beschädigte. Der Senior verschwand kurz darauf mit seiner Begleitung in einem Hauseingang. Dank des Zeugen konnte die Unfallflucht laut Polizei schnell aufgeklärt werden. Der Führerschein wurde vor Ort sichergestellt, der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.