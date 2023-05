86-Jährige wird in Nordhausen tot in ihrer Wohnung gefunden

Nordhausen. Nach Medieninformationen ist die tot in ihrer Wohnung aufgefundene 86-jährige Frau kein Opfer eines Gewaltverbrechens gewesen.

Die 86 Jahre alte Frau war tot in ihrer Wohnung in Nordhausen aufgefunden worden. Die Polizei hatte daraufhin in alle Richtungen ermittelt, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Demnach wurde Anfangs auch ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen, weshalb die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen hatte. Eine Pflegedienstmitarbeiterin hatte den Leichnam am Montag entdeckt. Laut MDR Thüringen schließt die Polizei inzwischen ein Fremdverschulden aus.

Hilfe bei suizidalen Gedanken

Menschen, die unter Suizidgedanken leiden, finden bei der Telefonseelsorge unter diesen kostenlosen Hotlines:

0800 - 1110111

0800 - 111 0 222

116 123

anonym und rund um die Uhr Hilfe.

Über die Homepage der Telefonseelsorge sind auch E-Mail- und Chatberatungen möglich. Direkte Anlaufstellen sind die sozialpsychiatrischen Dienste, die psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen vor Ort sowie Ärzte und psychiatrische Kliniken.

Weitere Informationen und eine Auswahl an Hilfsadressen finden Sie unter www.nest-thueringen.de/hilfsangebote/

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.