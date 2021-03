900 Euro für Kulturprojekt Kleine Freiheit in Nordhausen

Noch ist der Bauantrag nicht genehmigt, sind die Anforderungen an Brand- oder Schallschutz beispielsweise nicht klar. So richtig durchstarten können die Initiatoren des Kulturprojekts „Kleine Freiheit“ in Nordhausen mit dem Umbau einer früheren Stellmacherei in ein alternatives Kulturzentrum noch nicht.

Gleichwohl freut sich der Verein über Spenden. Allein aus Mitgliedsbeiträgen sei das Investitionsvolumen nicht zu stemmen, erklärt der Vorstand in einer Pressemitteilung. Von der Bundestagsabgeordneten Kersten Steinke (Linke) gab es dieser Tage einen 900-Euro-Scheck. Das Geld stammt aus Diätenerhöhungen ihrer Fraktion, die über einen Verein regelmäßig an soziale und kulturelle Zwecke vergeben werden. „Es ist schön zu sehen, dass auch in Nordthüringen innovative Kulturprojekte umgesetzt werden. Hier ist unsere Spende sehr gut eingesetzt“, meinte Steinke bei einem Besuch.

Vision ist ein Ort der Kreativität: „Ein Mix aus genreübergreifender Musik, Bands, Kleinkunst, Ausstellungen und einem alternativen Clubleben in der Thüringer Kleinstadt Nordhausen ist unser Ziel. Wir möchten Menschen ein kulturelles Zuhause geben, die derzeit vergeblich nach einem Angebot dieser Art suchen“, sagt Vereinschef Gregor Busch.