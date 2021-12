A 38 bleibt im Südharz und Eichsfeld durch Salz und Sole eisfrei

Südharz. Tunnel und Brücken sind laut Autobahn GmbH keine kritischen Abschnitte im Südharz und Eichsfeld.

„Der letzte Winter war ein Kaltstart für die Autobahn GmbH“, erinnert sich Tino Möhring, Pressesprecher der Niederlassung Ost. Vorher waren die Autobahnen, auch die A 38 im Eichsfeld und Südharz, in Betreuung des Landes. „Wir haben aber glücklicherweise Kollegen mit jahrelanger Erfahrung übernommen. So konnten wir es überhaupt nur packen“, sagt Christoph Wolf, Leiter der Außenstelle Erfurt der Autobahn GmbH.

Insgesamt sind etwa 18.000 Tonnen Streusalz in den Thüringer Depots. Davon allein 1150 Tonnen in der Autobahnmeisterei Breitenworbis. Zusätzlich wird auch mit Sole gearbeitet: „Die wirkt vorbeugend und bildet einen Film auf der Fahrbahn, der das Vereisen verhindert“, erklärt Wolf. 100.000 Liter von der Sole stehen im Eichsfeld und Südharz bereit.

TA-Newsletter für die Region Nordhausen Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besonders kritische Streckenabschnitte gebe es laut Möhring nicht: „Auch die Großbrücken sind nicht so problematisch.“ Schwieriger sei es nur auf Strecken, die viele Höhenmeter aufweisen und entlang von Wetterscheiden.

Und wie sieht es mit dem Winterdienst unter der Erde aus? Die Tunnel in Thüringen haben eine Gesamtlänge von etwa 42 Kilometer. Im Laufe der A 38 zählen dazu der Heidkopftunnel an der nordwestlichen Grenze zu Niedersachsen mit 1724 Metern und der Höllbergtunnel mit 880 Metern in Richtung Sachsen-Anhalt. Nur der Ein- und Ausfahrbereich werden geräumt und gestreut. Innerhalb bleibe die Temperatur gleich und eventuell abfallender Schnee von Lkws verfahre sich von selbst, so Wolf.

Allerdings brauchen Tunnel mehr Aufmerksamkeit nach der Wintersaison, also standardmäßig nach dem 31. März. „Das Streusalz wird weit in den Tunnel getragen. Das muss auch wieder raus“, erklärt Möhring. Dafür steht ein Extra-Fahrzeug bereit. „Vorher wurde das mit Unimogs gemacht, an denen Bürsten installiert waren. Jetzt haben wir ein Fahrzeug mit Hochdrucklanzen. Dadurch geht es viel schneller und es ist keine Vollsperrung des Tunnels mehr notwendig“, berichtet Wolf.

Insgesamt stehen für die A 38 in der Autobahnmeisterei Breitenworbis neun Fahrzeuge zur Verfügung. Darunter befinden sich Zweiachser-Lkws, Dreiachser und Unimogs. 25 Mitarbeiter bedienen diese Fahrzeuge im Norden Thüringens im Vier-Schicht-System. „Es gibt beim Schichtwechsel einen Puffer von 30 Minuten. Wir wollen so vermeiden, dass sich die Schichten begegnen“, erklärt Wolf. Das sei besonders in der Pandemie äußerst wichtig. Bisher habe es zum Glück nur sehr wenige Corona-Ausfälle gegeben.