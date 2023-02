Aal-Hinnerk, Käse-Maik & Co. in Nordhausen: Die Marktschreier kommen wieder in den Südharz

Nordhausen. Es wird wieder laut in Nordhausen. Wann die besten Marktschreier aus ganz Deutschland und Italien nach Nordhausen kommen und wer unter anderem dabei ist:

Die Marktschreier kommen wieder nach Nordhausen. Vom 22. bis zum 25. Februar verwandelt sich der August-Bebel-Platz wieder in den kleinen Bruder des Hamburger Fischmarktes. Mit dabei sind die besten Marktschreier der Republik. Täglich von 10 bis 19 Uhr bieten Profis wie Wurst-Achim, Aal-Hinnerk oder Käse-Maik ihre Waren an. Erstmalig ist in Nordhausen der italienische Top-Marktschreier Nudel-Kiri mit einem tollen Angebot dabei. Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, dem 22. Februar, um 11 Uhr mit einem „Original Marktschreier Frühstück“ und Freibier für alle Gäste statt.