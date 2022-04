Ab Leinefelde geänderter Zugverkehr

Nicht nur in Jena verkehrt Abellio mit seinen Zügen (Bild), sondern auch zwischen Halle und Kassel.

Leinefelde. Abellio muss auf Gleiserneuerungsarbeiten zwischen Leinefelde und Heiligenstadt reagieren.

Gleiserneuerungen zwischen Leinefelde und Heiligenstadt bringen vom 25. April bis 6. Mai Änderungen im Zugverkehr zwischen Leinefelde und Kassel mit sich. Wie Abellio informiert, fahren Züge der Regionalexpresslinie 9 von Halle nach Kassel-Wilhelmshöhe nur bis und ab Leinefelde. Die Fahrgäste können dort die Züge der Regionalbahnlinie 52 der Deutschen Bahn nutzen, die bis Kassel verlängert wird. Die Regionalexpresslinie 8 wird im Gegenzug bis Kassel-Wilhelmshöhe verlängert.

Züge der Regionalbahnlinie 57 Nordhausen - Heiligenstadt werden zwischen Leinefelde und Heiligenstadt durch Busse ersetzt. Beuren, Wingerode und Bodenrode sind nur per Bus erreichbar. In Leinefelde besteht Anschluss an die Züge gen Nordhausen.