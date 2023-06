Der nächtliche Zugverkehr im Nordhäuser Bahnhof wird in den Sommermonaten auf der Strecke nach Halle ruhen.

Abellio stellt nächtlichen Zugverkehr an den Wochenenden zwischen Nordhausen und Halle im Sommer ein

Nordhausen. Zwischen Halle und Nordhausen wird in den Sommermonaten ab 7. Juli in den Nächten am Wochenende kein Zug verkehren.

Die Fahrgäste auf der Strecke zwischen Halle und Nordhausen müssen immer wieder Zugausfälle erdulden, weil der Schienennetzbetreiber DB Netz AG Stellwerke nicht durchgehend besetzen kann. Die angespannte Personalsituation wird auch über den Sommer anhalten.

Um kurzfristige Zugausfälle zu vermeiden und Planungssicherheit herzustellen, wird daher auf der Strecke zwischen Halle und Nordhausen eine nächtliche Betriebsruhe an den Wochenenden im Juli und August eingeführt. Beginnend am Freitag, dem 7. Juli, bis einschließlich Sonntag, 20. August, werden in den Nächten von Freitag und Samstag zwischen 22 Uhr und 6 Uhr sowie von Samstag auf Sonntag zwischen 18 und 6 Uhr keine Züge auf dieser Strecke verkehren.