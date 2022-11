Abend in Nordhausen will unterschiedliche Lebensweisen ins Gespräch bringen

Nordhausen. Warum die „Zehn Gebote“ überraschend aktuell sind.

Der nächste Abend der offenen Veranstaltungsreihe „Lebensweise“ ist am Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr im Altendorfer Gemeindesaal, Wallrothstraße 26, kündigt Pfarrer Wolf-Johannes von Biela an. Diese Reihe will unterschiedliche Lebensweisen ins Gespräch bringen. Ausgehend von den uralten und doch überraschend aktuellen „Zehn Geboten“ stehen diesmal vor allem drei Fragen im Mittelpunkt: Wie genau heiligt man einen Feiertag – und warum sollte das gut tun? Was können wir vom jüdischen Sabbat lernen? Warum ist es so schwer, Pause zu machen? Pfarrer Wolf-Johannes von Biela führt mit seinem Team durch den Abend. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aber jeder Gast ist eingeladen, eine Kleinigkeit beizutragen – sowohl zum gemeinsamen Abendbrot als auch zum Gespräch.