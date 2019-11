Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abfallbehälter winterfest machen

Um bei Frost im Winter zu vermeiden, dass Abfälle in den Müllbehältern festfrieren, haben die Abfallberater des Landratsamtes Nordhausen einige nützliche Tipps. Denn friert der Abfall, kann es vorkommen, dass die Tonnen nur teilweise oder gar nicht geleert werden können, weil sich die Abfälle nicht lösen, berichtet Jessica Piper, Pressesprecherin des Landratsamtes. Damit dies nicht passiert, gibt es einige Möglichkeiten, die Abfallbehälter „winterfest“ zu machen.

Wichtig sei der Standort der Tonnen. Im Idealfall stehe diese geschützt hinter Häuserwänden, Mauern oder in Garagen und solle wenn möglich erst früh am Entleerungstag auf die Straße gestellt werden. Hilfreich sei es auch, unter den Behälter eine Styroporplatte zu legen. Die Tonnen, insbesondere Bio-Abfallbehälter, könne man laut den Abfallberatern mit Zeitungspapier, Pappe oder Eierkartons ausgelegen, damit Abfälle nicht am Boden festfrieren. Feuchte Küchenabfälle sollten außerdem möglichst gut abgetropft und eingewickelt in Zeitungspapier oder Papiertüten entsorgt werden. Selbst kompostierbare Bio-Müllbeutel aus Plastik sollten unbedingt vermieden werden, weil sie sich zu langsam zersetzen.

Wenn möglich, sollten bei Frost keine feuchten Gartenabfälle beziehungsweise Laub in der Biotonne entsorgt werden, denn dies begünstige das Festfrieren. Wichtig sei auch, die Abfälle im Winter niemals fest in den Behälter zu drücken, sondern immer nur locker einzufüllen und den Deckel zu verschließen. Sollte der Inhalt der Tonne trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal einfrieren, sei der Griff zum Spaten hilfreich, um die Abfälle vorsichtig aufzulockern, damit die Biotonne entleert werden kann.