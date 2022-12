Abfallwirtschaft braucht von Südharzer Grundstücksbesitzern Daten für Berechnung

Südharz. Die Hinweise können online, telefonisch, per Fax oder auf dem Postweg durchgegeben werden.

Um die Abfallentsorgungsgebühren korrekt berechnen zu können, bittet die Abfallwirtschaft alle Grundstücksbesitzer, Veränderungen in ihrem Haushalt rechtzeitig mitzuteilen. Hinweise, die bis Ende Dezember vorliegen, könne das Fachgebiet Abfallwirtschaft und Deponie im Landratsamt Nordhausen bei der Berechnung der Abfallgebühren berücksichtigen, teilt Kreissprecherin Jessica Piper mit.

Zu den relevanten Mitteilungen gehören: die Neuanmeldung oder auch Abmeldung eines Grundstücks von der Abfallentsorgung, der Wechsel des Gebührenpflichtigen – also des Grundstückseigentümers oder des Grundstücksverwalters –, die Veränderung der Anzahl oder der Größe der Abfallbehälter beziehungsweise der Personenzahl im Haushalt. Letzteres trifft zu, wenn beispielsweise ein Kind geboren wird oder wenn jemand auszieht.

Meldungen möglich über Online-Änderungsformular unter www.abfall-nordhausen.de, per E-Mail an abfallgebuehren@LRAndh.thueringen.de, per Fax an 03631/911 64 49 oder auf dem Postweg an Landratsamt Nordhausen, FG Abfallwirtschaft und Deponie, Behringstraße 3 in 99734 Nordhausen. Beratung unter Telefon: 03631/911 64 00.