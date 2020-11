Abgeholzte Kiefern sorgen für Ärger in Woffleben

Lia Momberg ist sauer. „Fast 70 Jahre hat manche Kiefer oder Birke am Fuße des Himmelsberges gebraucht, um zu wachsen, und nun wurden sie einfach abgeschnitten“, ärgert sich die engagierte Woffleberin. Sie sei froh gewesen, dass der „Schandfleck aus der NS-Zeit“. wie sie die Aufschüttungen am Himmelsberg angesichts der Vorgeschichte nennt, sich langsam wieder naturnah verwandelte. „Nun aber ist der aufgeschüttete Berg fast ganz frei von Bäumen. Es sind nur noch graue Steine vorhanden, die Bodenstruktur kaputt. Was soll in Zukunft dort wachsen?“, fragt sie empört.

Was Momberg so aufregt, sind Arbeiten des Landschaftspflegeverbandes Südharz/Kyffhäuser vor wenigen Tagen am Himmelsberg im Rahmen des Hotspot-Projektes „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“. Unter anderem im Naturschutzgebiet Himmelsberg würden dabei zahlreiche wertvolle Lebensräume aufgewertet, informiert Silke Staubitz vom Landschaftspflegeverband.

„Ziel der Naturschutzmaßnahmen ist es, die Flächen in einen naturschutzfachlich guten Zustand zu bringen, wie er in den Managementplänen der Flora-Fauna-Habitate nach EU-Vorgaben beschrieben ist“, sagt Staubitz. Die Aufwertungen der Flächen würden durch gezielte Landschaftspflegemaßnahmen schrittweise umgesetzt und vielen gefährdeten Arten zu einem verbesserten Lebensraum und somit zum Erhalt der biologischen Vielfalt verhelfen.

„Auf einer Fläche von 0,4 Hektar werden am Himmelsberg besondere Lebensraumtypen wie Kalk-Pionierrasen, naturnahe Kalktrockenrasen und Kalkschutthalden durch punktuelle Entbuschungsmaßnahmen aufgewertet“, führt Staubitz aus. Diese Lebensraumtypen würden durch Aufwuchs von Büschen und kleinen Bäumen beschattet. „Das Fortbestehen ihrer charakteristischen Pflanzen- und Tierarten ist dadurch gefährdet, weshalb die Gehölze teilweise entnommen werden müssen“, begründet Staubitz das Entfernen der Bäume.

Der Feuersalamander, der ebenfalls als gefährdet gilt und am Himmelsberg mehrmals gesichtet wurde, benötige als Lebensraum bevorzugt Laubmischwälder, reine Nadelwaldbestände meidet er. „Daher wird die Entnahme der Kiefern das Gebiet am Himmelsberg entsprechend aufwerten“, betont Staubitz. Auch für andere Amphibien seien die strukturreichen Flächen ein wertvoller Landlebensraum.

„Alle Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden wie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Nordhausen geplant und durchgeführt“, erklärt sie weiter. „Wir stimmen uns aber auch mit den Flächeneigentümern ab“, fügt sie hinzu. Die Anwohner würden in der Regel nicht über die Arbeiten informiert.

Karin Manig, der ein großer Teil des Himmelsberges und der benachbarten Flächen gehört, ärgert sich genau wie Lia Momberg. „Es hieß in einem Schreiben des Verbandes, dass nur Gebüsch und kleinere Gehölze entnommen werden, um ein Zuwachsen der Fläche zu verhindern. Aber nicht, dass über 20 Kiefern verschwinden werden“, sagte sie auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Eine konkretere Abstimmung mit Frau Manig war in diesem Fall nicht erforderlich“, erklärt Sarah Backhaus, Projektmitarbeiterin im Landschaftspflegeverband. Denn die von den Arbeiten betroffenen Flächen im Naturschutzgebiet gehören der Stiftung Naturschutz.