Abgesägter Baumstamm wird in Nordhausen zu einer Attraktion für Kinder

Nordhausen. Der Kinderkirchenladen Nordhausen will einen altem Baum ein neues Leben schenken. Wann diese besondere Umgestaltung nun die nächste Runde geht.

Am Freitag wird zum Aktionstag des Nordhäuser Kinderkirchenladens am Blasiikirchplatz um 15 Uhr die Arbeit an der Installation der Murmelbahn fortgesetzt und der abgesägte Baumstamm wieder eingerüstet. Fachliche Unterstützung gibt es von der mobilen Spielwerkstatt von Alexander Ibe, der mit Werkzeugen und Gerüst extra anreisen wird. Gemeinsam wird über verschiedene Murmelbahn-Versionen getüftelt und getestet, bevor mit der endgültigen Installation begonnen und die Bahn eingeweiht werden kann.