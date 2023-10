Abgondeln im Kreis Nordhausen: Die Saison endet mit Musik und guter Laune

Neustadt. Bevor die Gondeln Trauer tragen, soll an einem beliebten Gondelteich bei Nordhausen noch einmal zünftig gefeiert werden. Blasmusik erklingt, und es gibt Leckeres vom Grill.

Noch ist er golden, dieser Oktober. Doch der Herbst steht schon vor der Tür. Deshalb endet die Saison nun auch am Gondelteich in Neustadt. Die Event- und Catering-Service-Firma von Mike Muth und Stefan Hofmann veranstalten am Dienstag, 3. Oktober, wieder ihr traditionelles Abgondeln am Teich. Mit Live-Musik geht es ab 11 Uhr an diesem Feiertag los, kündigt Hofmann an. Es spielen die Ilfelder Blasmusikanten. Anschließend kommt Alleinunterhalter Alfons Henkel, um das Publikum zu erfreuen. „Dazu gibt es alles, was zu einem zünftigen musikalischen Biergarten gehört“, verspricht Hofmann. „Bier vom Fass, leckere Bratwurst vom Grill, Kaffee und hausgebackener Kuchen.“ Das Team vom Kiosk am Gondelteich hofft auf möglichst viele Besucher.