Abschied in Nordhausen mit kritischem Blick auf die Ingenieurwissenschaften

Nordhausen. Nordhäuser Hochschule plant einen Vortragsabend mit Dieter Genske. Professor spricht über seinen Berufsweg als Ingenieur.

Im nächsten Vortrag der Nordhäuser Hochschul-Impulse will Dieter D. Genske „einen kritischen Blick auf die Ingenieurwissenschaften und ihren Bezug zur Schönheit“ werfen, „nicht ohne über seinen eigenen Berufsweg als Ingenieur zu staunen“. Es ist zugleich die Abschiedsvorlesung des Professors, kündigt das Präsidium der Hochschule an. Genskes Vortrag „Schönheit in den Ingenieurwissenschaften“ ist am Dienstag, 6. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr im Audimax der Hochschule.