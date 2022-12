Abschlüsse ausländischer Arbeitnehmer sollen im Südharz schneller anerkannt werden

Nordhausen. Anerkennung der Abschlüsse von Fachkräften aus dem Ausland soll einfacher werden. Vor allem die Pflegebranche würde davon im Südharz profitieren.

Der Fachkräftemangel ist in vielen Bereichen der Wirtschaft angekommen. Die geburtenschwachen Jahrgänge werden diesen in den kommenden Jahren kaum auffangen können. Zudem werden immer mehr „Baby-Boomer“, sprich die 1960er-Jahrgänge, bald in Rente gehen.

Eine Lösung ist der vermehrte Einsatz von Fachkräften aus dem Ausland. Deshalb plant die Bundesregierung, den Zuzug von ausgebildeten Arbeitnehmern aus dem Ausland zu erleichtern, etwa durch die einfachere Anerkennung von dortigen Berufsabschlüssen. Wir haben uns umgehört, wie diese Pläne im Südharz ankommen.

„Das ist der richtige Weg“, sagt Martina Röder, Geschäftsführerin des Pflegeheims Neanderklinik in Ilfeld. Sie hatte vor einigen Jahren einen deutsch-ukrainischen Pflegeverband ins Leben gerufen, um ukrainische Pflegefachkräfte vor Ort auszubilden, damit sie später in Deutschland arbeiten können. „Das Hauptproblem ist die deutsche Sprache. Nur, wer das Sprachniveau der Stufe B 2 vorweisen kann, darf bei uns als Pflegefachkraft arbeiten“, erläutert sie. So wurden die potenziellen Pfleger schon in der Ukraine in Deutsch unterrichtet. Durch den Ukrainekrieg sei das schwieriger geworden.

„Eine Erleichterung bringen die neuen Regelungen aber schon jetzt mit sich: Die Fachkräfte dürfen neuerdings auch mit geringen Sprachkenntnissen als Hilfspfleger arbeiten“, erklärt Röder. 14 Fachkräfte hat sie als Hilfspfleger angestellt, hinzu kommen fünf Küchenmitarbeiter. Diese würden jetzt noch deutschen Sprachunterricht nehmen, um das notwendige B 2-Niveau zu erreichen. „Das dauert etwa ein halbes Jahr. Ist der Sprachschein vorhanden, können wir sie als Pflegefachkräfte einstellen“, so Röder weiter.

Landesverwaltungsamt überfordert

Auch Christian Döring, Geschäftsführer des Heimbetreibers Seniorenwerk aus Nordhausen, begrüßt die neuen Regelungen. „Wir warten händeringend darauf, die ausländischen Fachkräfte in unseren Einrichtungen arbeiten lassen zu dürfen“, sagt er. So habe er eine Bewerberin aus dem Iran mit allen notwendigen Abschlüssen, die nur als Pflegeassistentin arbeiten darf. „Denn die Anerkennung der Abschlüsse dauert in der Regel zwei Jahre. Das ist viel zu lang“, betont der Geschäftsführer.

So gut gemeint die Pläne der Bundesregierung auch seien, das Problem liege woanders. „Für die Anerkennung der Abschlüsse sind die Länder zuständig. Und dort hakt es gewaltig“, so Döring. Das zuständige Landesverwaltungsamt sei mit der Bewältigung dieser Aufgabe schlicht überfordert.

„Es ist nach wie vor zu viel Bürokratie in den Abläufen der Anerkennung“, sagt Niels Neu vom Nordthüringer Unternehmerverband (NUV). Auf der anderen Seite stünden den 1,9 Millionen offenen Stellen auch 2,5 Millionen Arbeitslose gegenüber. Nur auf Flüchtlinge oder allgemein auf Ausländer zu setzen, sei der falsche Weg. „Denn mit 60 Prozent befinden sich über die Hälfte der Geflüchteten in Hartz IV“, gibt er zu bedenken.

„Natürlich benötigen wir die Fachkräfte aus dem Ausland, aber wir brauchen auch die dafür notwendige Akzeptanz in der Wirtschaft und Gesellschaft“, erklärt er.