Abstimmung in Nordhausen: Weihnachtsbaum für Rathausplatz gesucht

Die Stadt Nordhausen hat in den vergangenen Wochen für die diesjährige Adventszeit schöne Weihnachtsbäume aus regionalen Gärten gesucht. „Wir freuen uns, dass sich auf unseren Aufruf viele Interessenten gemeldet haben,“ erklärte am Freitag Stephanie Schieke vom städtischen Amt für Bildung und Kultur.

Nun will das Kulturamt aus dieser Auswahl Nordhausens schönsten Baum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz durch eine Umfrage finden. Die anderen, weil dem Sieger unterlegenen Bäume sollen dann an der Altendorfer Stiege, an der Sparkasse, in der Uferstraße sowie auf dem Bahnhofsplatz positioniert werden.

Sechs Bäume erfüllten die geforderten Kriterien, wie Stammumfang, Höhe, Erscheinungsbild sowie gute Erreichbarkeit zum Abtransport. Sie stehen nun zum Voting bis zum 1. November auf der Homepage der Stadt Nordhausen, www.nordhausen.de, bereit. Sollte die Durchführung des Nordhäuser Weihnachtsmarkts in diesem Jahr zur Disposition stehen, so werde die Stadt trotzdem weihnachtlich geschmückt werden, versichert Schieke.

Die Stadt rief die Bürger Nordhausens und der Region bereits Mitte Juli auf, schöne Weihnachtsbäume aus regionalen Gärten für die diesjährige Adventszeit zu spenden. 20 Bäume erfüllten für die Vorauswahl die Kriterien: Der Baum sollte acht bis zehn Meter hoch sein, ein rundum gleichmäßiges und grünes Erscheinungsbild sowie einen maximalen Stammumfang von 120 Zentimeter haben. Für den Abtransport und die Fällung sollte er gut für einen Tieflader erreichbar sein. Die Fällung und der Transport werden durch regionale Betriebe sowie den städtischen Bauhof kostenfrei übernommen.