Abwassergebühren in Nordhausen und Hohenstein steigen deutlich

Nordhausen. Rund 43.000 Südharzer müssen ab Januar 2024 mehr bezahlen, damit ihr Abwasser in zentralen Kläranlagen gereinigt und entsorgt wird. Die Kalkulation des städtischen Entsorgungsbetriebs gilt für zwei Jahre.

Nach Strom, Erdgas und Trinkwasser wird ab nächstem Jahr auch die Abwasserbeseitigung teurer. Der Stadtentwässerungsbetrieb Nordhausen (SEB) erhöht seine Gebühren zum 1. Januar. Der Stadtrat hat dies am Mittwochabend – abgesehen von zwei Enthaltungen – einhellig abgesegnet.

Die jährliche Grundgebühr pro Anschluss wird deutlich angehoben: von 36 auf 96 Euro. Ein Plus von 167 Prozent. Relativ gering dagegen fällt die Steigerung bei der Schmutzwassereinleitgebühr aus: Pro Kubikmeter Abwasser sind fortan 2,02 Euro statt bislang 1,88 Euro zu zahlen.

Wie viel Abwasser jemand in seinem Haushalt wegspült, wird nicht erfasst – maßgebend für die Gebührenberechnung ist die entnommene Trinkwassermenge: Man nimmt an, dass jeder Liter, der frisch aus der Leitung gezapft wird, irgendwann auch wieder in die Kläranlage geht. Es sei denn, man kann mittels Zähler anderes nachweisen.

Die nun fällige Gebührensteigerung folgt auf eine -senkung vor vier Jahren. Damals konnte der SEB noch auf Überschüsse aus den Vorjahren setzen. Nun würden „Kostenexplosionen“ die Neukalkulation für die nächsten zwei Jahre prägen, weist SEB-Werkleiter Toralf Kanowski auf Preissteigerungen für Energie, Personal und Bauleistungen hin. Nicht zuletzt stieg der Zinssatz für Kredite. Letztlich geht der SEB von einem Entgeltbedarf für die Schmutzwasserentsorgung von 5,4 Millionen Euro im Jahr 2025 aus – knapp 4,2 Millionen Euro waren es 2020.

Weil die Abwasserentsorgung sehr „fixkostenlastig“ sei, werde vor allem die Grundgebühr angehoben, erklärt Kanowski. Damit werden vor allem jene mehr zur Kasse gebeten, die ein eigenes Haus und damit einen Abwasseranschluss allein haben – wer indes in einem Wohnblock lebt, teilt diesen mit anderen Mietparteien seines Aufgangs, muss nur einen Anteil der 96 Euro Grundgebühr zahlen. Und: Je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto weniger fällt pro Kopf die hohe Grundgebühr ins Gewicht.

Die Nordhäuser und Hohensteiner müssen für die Abwasserbeseitigung am nächsten Jahr mehr zahlen. Im Landkreisvergleich allerdings kommen sie nach wie vor am besten weg – obwohl die anderen Zweckverbände zuletzt Anfang 2022 beziehungsweise im Fall des AZV Goldene Aue im Juni 2020 letztmals die Preise erhöht haben.

Abwasser-Zweckvereinbarung als Schritt zur Gemeindefusion

Kein Wunder: 1990 verfügte Nordhausen über ein rund 200 Kilometer langes nutzbares Kanalnetz. Andere Entsorger im Kreis mussten nahezu bei Null anfangen. Allerdings obliegt dem SEB seit 2004 auch die Abwasserentsorgung der Gemeinde Hohenstein – ein Gebiet, wo in den nächsten mehr als zehn Jahren noch rund 20 Millionen Euro investiert werden sollen, um den Anschlussgrad von aktuell rund 40 Prozent zu erhöhen. Damit das gelingt, sind Fördermittel nötig, ebenso die Solidargemeinschaft mit Nordhausen.

Vor zwei Jahrzehnten wurde die Abwasser-Zweckvereinbarung als erster Schritt hin zu einer Gemeindefusion gesehen. Allein die Forderung des Landes nach einer gemeinsamen Grenze verhinderte die Hochzeit. Seit zwei Jahren gibt es diese Vorgabe nicht mehr. Auch deshalb schwelt die Debatte um eine Eingemeindung von Hohenstein längst wieder.