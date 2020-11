Niedersachswerfen. Damit hier bald Ordnung herrscht: Ein Teil der Straße am Kirchberg wird demnächst in Johannesberg umbenannt.

Adressen-Wirrwarr am Kirchberg in Niedersachswerfen soll jetzt enden

Das Wohnen am Kirchberg ist beliebt. Deshalb sind dort über die Jahre immer wieder neue Häuser entstanden. Alle Gebäude haben zwar Hausnummern. Aber den Unterschied machen oft nur noch Kleinbuchstaben aus. Es sei zum Teil sehr verwirrend, beklagt Monika Klement, Chefin des Ordnungsamtes der Gemeinde Harztor. Um die Situation zu entwirren, soll ein Teil der Straße am Kirchberg umbenannt werden. Betroffen sind die Häuser auf der linken Seite ab der Krebsbach-Brücke in Richtung Borntal. Deren neue Adresse heißt „Am Johannesberg“. Der Ortschaftsrat von Niedersachswerfen hat es einstimmig beschlossen. Für die Anwohner bedeutet das: Sie haben jetzt ähnliche Umstände, als wären sie umgezogen.