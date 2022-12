Am 3. Dezember wird im Park Hohenrode in Nordhausen ein Adventsfest gefeiert.

Adventstimmung im Park Hohenrode in Nordhausen

Nordhausen. Am 3. Dezember weihnachtet es im Park Hohenrode in Nordhausen. Weihnachtsmann, Engel und Mönch warten dort auf die Besucher.

Es weihnachtet im Park Hohenrode. Zum Advent im Park, am 3. Dezember, warten Weihnachtsmann, Engel und Mönch auf die Besucher. Außerdem wird das Märchenbuch geöffnet und wer mag, der kann den Park auch einmal im Dustern erkunden. Im Park Hohenrode haben die weißen Winterfreuden schon einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Festtage gegeben, nun hofft man, dass sich auch der 3. Dezember festlich zeigt. Das passende Programm wird es in jedem Fall geben. Los geht es um 14 Uhr mit einem Spaziergang für die jungen Parkfreunde, die von niemand geringerem als dem Weihnachtsmann höchstpersönlich begleitet werden. Mit dabei sind auch Engel und Mönch, die viele kleine Überraschungen bieten wollen. Wer es lieber gemütlicher mag, der kann zur gleichen Zeit im Parkcafé Stollen, Plätzchen, Kaffee und Kuchen genießen. Ab 15 Uhr schlägt Anja Eisner das Märchenbuch auf und im Anschluss sollen die passenden Lieder zum Fest erklingen. Wer dann noch nicht genug hat und gerne im Dunkeln unterwegs ist, den nimmt Rüdiger Neitzke ab 17 Uhr mit auf einen Spaziergang für die ganze Familie. Aufwärmen kann man sich an der Feuerschale bei Bratwurst und Glühwein. Der Park und seine Aktiven freuen sich auf zahlreiche Gäste.