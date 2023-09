Älteste Ansicht der Stadt: Wertvolles Gemälde kehrt nach Bleicherode zurück

Bleicherode. Lange Jahre fristete ein Gemälde mit hohem ideellen Wert sein Dasein im Heimatmuseum von Bleicherode. Nun wurde es restauriert. Wann die Öffentlichkeit es zum ersten Mal betrachten kann.

Erst vor wenigen Tagen ist das Gemälde von Wilhelm Eichler von der Restauration nach Bleicherode zurückgekehrt. Das Kunstwerk hatte lange Jahre im Heimatmuseum der Stadt sein Dasein gefristet.

Am 10. September wird das Gemälde dann erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert. „Der ideelle Wert dieses Kunstwerkes ist für uns unermesslich. Denn es zeigt wahrscheinlich die älteste Stadtansicht von Bleicherode“, erklärt Christoph Maletz, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates. Vieles auf dem Gemälde weist auf Johann Jacob Hahn hin. Eichler hatte den hochverdienten Theologen mehrfach porträtiert.

Geplant ist es, dass Kunstwerk zukünftig im Haus 3 der Stadtverwaltung auszustellen, wenn dieses fertiggestellt ist. Bis dahin wird es aus Sicherheitsgründen im Pfarrhaus untergebracht, kann aber nach Anfrage besichtigt werden.

Der Theologe Johann Jacob Hahn wurde vor 250 Jahren geboren. „Es lohnt sich, immer wieder an Hahn zu erinnern. Kein anderer Pfarrer hat so viele Spuren in der Stadt hinterlassen, wie er. Das eiserne Kreuz auf der Löwenburg oder das Georgenberg-Denkmal stehen genauso mit ihm in Zusammenhang wie die Gründung der ersten Leihbibliothek oder der Bleicheröder Zeitung“, betont Christoph Maletz. Aus diesem Grund steht der Bleicheröder Ehrenbürger im Mittelpunkt des Gemeindefestes, das Sonntag, dem 9. September, um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St.-Marien-Kirche beginnt. Anschließend warten Kaffee und Kuchen im Pfarrgarten auf die Gäste. Gegen 16.30 Uhr stehen Festvorträge von Christoph Maletz, Eckhard Grunewald und René Fiedler über Hahn auf dem Programm.

Dazu gibt es eine Premiere: Christoph Maletz und Eckhard Grunewald haben ein Buch über den Superintendenten Hahn herausgegeben. Parallel dazu wird ein Kinderprogramm angeboten und im Anschluss zum Grillen eingeladen.