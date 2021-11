Ärger auf dem Nordhäuser Wochenmarkt

Auch sie sind betroffen: Petra Kobus (links) und Renate Schulz verkaufen seit Jahren Textilien und Selbstgestricktes an ihrem Stand auf dem Nordhäuser Wochenmarkt.

Nordhausen. Nordhäuser Rathaus favorisiert mehr Lebensmittel-Stände. Textilhändler fürchten um ihre Existenz.

Es rumort hinter den Kulissen des Nordhäuser Wochenmarktes. Die Textilhändler fühlen sich unerwünscht. Sie vernehmen Signale aus dem Rathaus. Und die sorgen für Unruhe. Es heißt: Die Stadtverwalter wollen die Struktur des Marktes beeinflussen. Sie favorisieren demnach mehr Lebensmittel-Stände und wollen angeblich die Textilhändler vom Markt verbannen. Betroffene reagieren bekümmert. Sie fürchten um ihre Existenz.

Die Angst geht um. Der Widerstand beginnt leise. Händler sammeln Unterschriften. Sie hoffen auf die Solidarität der Marktbesucher, dass sich möglichst viele in die ausliegende Liste eintragen.

Die Stadtverwalter sind bemüht, den entstandenen Eindruck abzuschwächen. Zu keiner Zeit sei verkündet worden, dass die Textilhändler auf dem Wochenmarkt „komplett unerwünscht, geschweige denn verboten sind“, erklärt Rathaussprecher Lutz Fischer.

Aber: Die Anzahl dieser Stände habe in diesem Jahr stark zugenommen, meinen die Stadtverwalter. „Grundsätzlich dürfen nur bestimmte Waren auf einem festgesetzten Wochenmarkt angeboten werden“, betont Fischer. Die Gewerbeordnung schreibe dies vor. Die Stadt habe jedoch schon immer von ihrem Recht Gebrauch gemacht, das Warensortiment zu erweitern. Das „Gesamtgepräge eines Wochenmarktes“ soll freilich erhalten bleiben. Es sei vertraglich zwischen Marktgilde und Stadt festgelegt, „dass 80 Prozent der angebotenen Waren wochenmarkttypisch gemäß der Vorschrift sein müssen“, berichtet Fischer.

Die Marktgilde habe das akzeptiert. Dennoch müsse die Stadt beobachten, dass in den vergangenen Monaten diese Vorgaben „nicht mehr in Gänze erfüllt“ sind.

Die Kritik sei nicht neu. Auch in einigen Ausschüssen des Stadtrates habe sie bereits zu Diskussionen geführt. Deshalb habe die Stadtverwaltung die Marktveranstalterin auf die Einhaltung des Vertrages hingewiesen. Das Ziel sei, „wieder auf ein gesundes Maß an Textilien-Ständen zurückzukehren“. Das sei „aus unserer Sicht unstrittig“, sagt Lutz Fischer.

Und es gibt einen weiteren Kritikpunkt am gegenwärtigen Betrieb des Wochenmarktes. So sei die Gilde darauf hingewiesen worden, „dass die Stele zur Erinnerung an die Bombenangriffe im April 1945 nicht als Abstellfläche für Warenhändler zu nutzen ist“.

Die Existenzängste der Textilhändler auf der einen Seite, die Wünsche der Stadt auf der anderen. Der Konflikt ist spontan nicht lösbar. Es besteht Redebedarf – bevor sich die Fronten verhärten.