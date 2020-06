Bus und Straßenbahn auf dem Bahnhofsplatz in Nordhausen

AfD fordert Variantenvergleich zu Bus und Straßenbahn in Nordhausen

Soll die Stadt Nordhausen ihre Trägerschaft des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aufgeben und diese Aufgabe dem Landkreis übertragen? Solche Überlegungen im Rathaus wurden im März bekannt – und veranlassen die AfD-Fraktion im Stadtrat nun, einen Variantenvergleich durch einen unabhängigen Fachmann sowie eine Bürgerumfrage zu fordern.

Nach Meinung der AfD würde die Stadt mit der Abgabe des ÖPNV ein wichtiges Gestaltungselement aus der Hand geben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Unsere Straßenbahn hat wie auch das Theater alle großen Krisen in der Geschichte überstanden“, so Fraktionschef Jörg Prophet.

Noch im März hatte er erklärt, eine Debatte über einen Trägerwechsel sei auch deshalb nötig, weil die Stadt mit freiwilligen Leistungen „überbürdet“ sei.

Nun meint er: „Die Abgabe von Aufgaben – weil sie mit Kosten verbunden sind – sind nicht das Allheilmittel. Dieser Weg wird leider zu oft gegangen, wie bereits beim altehrwürdigen Thomas-Mann-Haus, dem Waisenhaus oder beim Lindenhof. Wäre es nicht angebracht und klüger, mit Vorhandenem zu gestalten?“

Die Zukunft der Straßenbahn unter Kreis-Trägerschaft sieht die AfD skeptisch: „Denn der Kreistag wird zu Recht fragen: Wenn wir Träger sind, warum sollen wir eine Straßenbahn finanzieren, die exklusiv nur im Nordhäuser Stadtgebiet fährt?“

Prophet fragt auch nach dem städtischen Anlagevermögen wie Straßenbahndepot, Gleise, Oberleitungen, und Trafostationen. „Bleiben die dann im Besitz der Stadt und müssen weiter finanziert werden, ohne dass eine Bahn rollt? Mit der Straßenbahn haben wir ein vorhandenes, funktionierendes, städtisches, elektrobasiertes Mobilitätskonzept.“