AfD-Fraktion im Kreistag fordert: Keine Bestrafung mehr für Impfgegner

Nordhausen. Gegen 153 Betroffene hat das Landratsamt ein Bußgeld verhängt. Ein Großteil der Fälle liegt nun beim Amtsgericht Nordhausen.

Es ist erst der Auftakt. Vor dem Nordhäuser Amtsgericht wurden vor zwei Wochen die ersten 14 Fälle von Verstößen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen verhandelt. Weitere Verfahren sollen folgen. Nun meldet sich die Alternative für Deutschland (AfD) dazu zu Wort und nimmt die Betroffenen in Schutz.

Die AfD-Fraktion im Kreistag Nordhausen fordert Landrat Matthias Jendricke (SPD) schriftlich auf, die noch ausstehenden Klagen im Zuge der Bußgeldverfahren gegen Verweigerer der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zurückzunehmen. Das Schreiben liegt der Redaktion vor.

Die Fraktion begründet ihre Forderung damit, dass diese Klagen nicht mehr zeitgemäß und durch nichts zu rechtfertigen sind. „Auch die Begründung, die „Impfverweigerer“ hätten seinerzeit gegen geltendes Recht verstoßen, können wir so nicht gelten lassen“, heißt es in dem Antrag weiter. Mittlerweile werde auch im öffentlichen Raum mehr und mehr über das Ausmaß der Impfschäden berichtet.

17 Einspruchsverfahren hat das Landratsamt eingestellt

„Statt den schwer arbeitenden Menschen im Gesundheits- und Pflegebereich für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit Respekt zu zollen, werden sie in diesem Landkreis durch unsinnige Klagen zusätzlich drangsaliert und stigmatisiert“, so die Mitglieder der AfD-Fraktion. Andere Landkreise hätten das längst verstanden und die Verfahren eingestellt. „Wir hoffen auf ein Einsehen der anderen Fraktionen, dieses Ansinnen mitzutragen. Uns ist bekannt, dass die völlig überzogene Vorgehensweise fraktionsübergreifend nicht immer gut ankommt“, führt Fraktionsvorsitzender Jörg Prophet aus. Er hofft, dass der Landrat Größe zeigt und dem Treiben ein Ende bereitet.

Zurücknehmen könne der Landrat die Klagen jedoch nicht, weil er dafür nicht zuständig sei, so Landratsamtssprecherin Jessica Piper. Das Landratsamt habe lediglich die Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in die Wege geleitet. 153 waren es insgesamt. In 29 Fällen wurde das Bußgeld komplett bezahlt, in fünf weiteren Fällen sind Teilzahlungen erfolgt. „In 98 Fällen haben die Empfänger Einspruch gegen den Bescheid eingelegt. 17 Einspruchsverfahren wurden durch das Landratsamt eingestellt, da Sachgründe vorgetragen wurden, denen gefolgt werden konnte. Hier muss also kein Bußgeld gezahlt werden“, führt Jessica Piper aus.

80 Einspruchsverfahren würden derzeit noch laufen, die fast alle durch das Amtsgericht Nordhausen geprüft werden, das hier final entscheide, ob das Bußgeld gezahlt werden müsse oder nicht. „Wenn das Amtsgericht entscheidet, dass ein Bußgeld gezahlt werden muss, entscheidet das Gericht auch, wer das Bußgeld erhält, und nicht der Landkreis“, so die Landratsamtssprecherin.

Zudem macht sie deutlich, dass der Landkreis Nordhausen gesetzlich zum Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verpflichtet war. „Eine pauschale Rücknahme aller Bußgeldbescheide ohne Einzelfallprüfung ist rechtlich nicht haltbar“, sagt sie. Nach den erfolgten Anhörungen der Betroffenen mussten die Bußgeldbescheide zwangsläufig versandt werden, da in diesen Verfahren abschließend Rechtsverstöße festgestellt wurden.