AfD ist gegen die Sanierung des Ehrenfriedhofs in Nordhausen

Nordhausen. Stadtratsfraktion der AfD will das Fällen von 30 Bäumen verhindern und im Rathaus Geld sparen angesichts der schwierigen Finanzlage.

Der Ehrenfriedhof gilt als ein weiteres Großprojekt der Stadt Nordhausen. Doch die AfD-Fraktion im Stadtrat blickt sehr skeptisch auf das Vorhaben.

„Fast 900.000 Euro in einen bestehenden Ehrenfriedhof zu investieren, das halten wir angesichts der desaströsen Finanzlage der Stadt Nordhausen für unverantwortlich“, erklärt Kirsten Paarmann im Namen der AfD-Fraktion. Die Stadt schiebe „einen millionenschweren Sanierungsstau“ vor sich her. „Dringend anstehende Investitionen in die Infrastruktur müssen wegen fehlender Mittel auf Eis gelegt werden“, beklagt Paarmann. „Aber der OB sowie einige Stadträte priorisieren ein Millionenobjekt Ehrenfriedhof.“ Denn es sei zu befürchten, dass auch die nunmehr angesetzten 890.000 Euro eher optimistisch berechnet sind“, meint die Fraktionsmitarbeiterin. Der Verdacht liegt nahe, da auch andere Großprojekte wie Theater und Feuerwache in regelmäßigen Abständen Kostensteigerungen abfangen müssen.

Selbstverständlich sei auch die AfD-Fraktion der Meinung, dass Gräber nicht als Spielwiese oder Mountainbike-Strecke missbraucht werden dürfen. „Jedoch sollte eine klare Kennzeichnung der Fläche als Grabfeld,verbunden mit einer entsprechenden Beschilderung ausreichen. Und was spricht eigentlich dagegen, dass die Natur einen Friedhof über die Jahrzehnte in eine Art Parkfriedhof verwandelt hat.“ Eine Bank unter einem alten Baum sei mehr ein Ort der Besinnung als für teures Geld neu errichtete Stehlen.

Die AfD-Fraktion spricht sich gegen das geplante Fällen von 30 alten Bäumen aus und lehnt auch die Komplett-Neugestaltung des Ehrenfriedhofes und die damit verbundenen Kosten in Höhe von gegenwärtig 890.000 Euro ab, erklärt Kirsten Paarmann.