AfD will Aufträge wie Baumpflegearbeiten in Nordhausen regional vergeben

Angesichts der jüngsten Vergabe von Baumpflegearbeiten an eine Göttinger Firma will die AfD-Fraktion im nächsten Stadtrat einen Antrag einbringen. „So soll die Stadtverwaltung konkret darlegen, ob und wie bei der Vergabe von Aufträgen, Dienstleistungen und Anschaffungen rechtliche Ermessensspielräume für regionale Vergaben möglich zu machen sind“, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Jörg Prophet in einer Pressemitteilung.

Es gehe dabei um regionale Wertschöpfung und Ökologie. „Regionalität ist der Beginn der Nachhaltigkeit. Angesichts des Umstandes, dass zur Pflege der städtischen Bäume extra eine Firma aus dem niedersächsischen Göttingen anreisen muss, drängt sich die Frage auf, ob bei solchen Vergaben nicht dem lokalen Bezug eine höhere Priorität eingeräumt werden kann“, so Prophet. Auch im Landkreis müsse eine solche Prüfung und Bewertung eine zwingende Option werden.