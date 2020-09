Agentur registriert 3354 Arbeitslose im Kreis Nordhausen

Nordhausen. Leichter Rückgang der Arbeitslosenquote in der Region im Vergleich zum August.

Ende September sind im Kreis Nordhausen 3354 Personen ohne Arbeit, berichtet die Nordthüringer Arbeitsagentur. Damit hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis im Vergleich zum August um 181 verringert. Gegenüber September 2019 stieg die Arbeitslosigkeit jedoch spürbar an. Es sind jetzt 511 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 7,9 Prozent.

Die Corona-Krise hinterlasse weiterhin ihre Spuren, erklärt Agenturchef Karsten Froböse. Der Kreis Nordhausen hat 18 Prozent mehr Arbeitslose als im Vorjahr. „Zudem sind noch immer viele Unternehmen in Kurzarbeit“, betont Froböse. Die jüngste Hochrechnung liegt der Agentur vom Monat April vor. Da waren im Kreis Nordhausen in 684 Unternehmen 5380 Beschäftigte von der Kurzarbeit betroffen.

Auch beim Blick in die Zukunft stehe die Region vor großen Herausforderungen. Der Strukturwandel in der Automobilbranche und der damit einhergehende Stellenabbau werde in der kommenden Zeit das beherrschende Thema sein. „Das macht uns Sorgen“, bestätigt Froböse.

In den Landkreisen Nordhausen, Eichsfeld und Kyffhäuser registriert die Agentur insgesamt 2875 Männer und Frauen der rund 8700 Arbeitslosen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Froböse sagt: „Berufsausbildung ist zwar keine Garantie, wenn es um Entlassungen in Krisenzeiten geht. Dennoch sind Menschen ohne Ausbildung doppelt betroffen. Sie werden früher arbeitslos und finden schwerer wieder einen neuen Job.“

70 Prozent der regionalen Arbeitsangebote im September seien für Fachkräfte gemeldet worden. Seit Jahresbeginn registrierte die Nordhäuser Arbeitsagentur rund 2100 freie Stellen, ein Viertel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Aus dem verarbeitenden Gewerbe kamen allein knapp 400 Arbeitsangebote. Im September meldeten Unternehmen und Verwaltungen rund 270 Stellen. Zur Vermittlung stehen aktuell 1100 Stellen zur Verfügung. Das sind acht Prozent weniger als im Vorjahr.