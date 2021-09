Aggressiv und unbelehrbar im Elektrorollstuhl - Mehrfach gedreht und im Graben: 15.000 Euro Schaden

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Nordhausen.

Unbelehrbar war am Montagabend ein 62-jähriger Mann in Nordhausen. Er fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Elektrorollstuhl auf das Gelände der Aral-Tankstelle an der Halleschen Straße. Im Anschluss überquerte er die Straße und fuhr zur Total-Tankstelle. Hier kollidierte er beinahe mit einem Roller, der auf der Halleschen Straße stadtauswärts unterwegs.

Zeugen war der in Schlangenlinien fahrende Rollstuhlfahrer aufgefallen und hatten die Polizei informiert. Den alarmierten Polizisten gegenüber verhielt sich der Ertappte sehr aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der Mann musste mit zur Blutentnahme. Kurz nach Mitternacht erwischten Polizisten den 62-Jährigen erneut in der Halleschen Straße, mit immer noch über 1,5 Promille Atemalkohol. Wieder ging es zur Blutentnahme.

Die Polizei sucht nun den Rollerfahrer, der dem Elektrorollstuhl gegen 20.30 Uhr auf der Halleschen Straße ausweichen musste. Der Fahrer oder die Fahrerin des Rollers werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Über Verkehrszeichen gefahren und Ölwanne aufgerissen: Feuerwehreinsatz

Ca. 2000 Euro Schaden verursachte in der Nacht zu Mittwoch ein Lkw-Fahrer in der Bochumer Straße in Nordhausen. Der 52-Jährige kam gegen 2.20 Uhr nach links von der Straße ab und touchierte zwei Verkehrszeichen. Nur wenige Minuten später überfuhr ein 48-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen eines der zuvor beschädigten Verkehrszeichen auf der Fahrbahn und riss sich dabei den Unterboden seines Autos auf. Öl lief aus und die Feuerwehr kam zum Einsatz. Der Schaden hier wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Mehrfach gedreht und im Graben gelandet: Rund 15.000 Euro Schaden

Dienstagabend gegen 21.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Skoda Yeti aus Richtung Kehmstedt in Richtung Wipperdorf. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto. Das drehte sich mehrfach, bevor es in einem Graben zum Stehen kam. Der Mann aus dem Wartburgkreis verletzte sich leicht. Das Auto wurde derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher.

