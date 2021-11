Ahnenforscher tauschen sich in Leinefelde aus

Leinefelde. Urania ermöglicht ein Treffen für alle, die Interesse an ihren eigenen Vorfahren haben und dementsprechend forschen wollen.

Das Interesse an den Vorfahren nimmt allgemein wieder zu. Aus diesem Grund organisiert die Urania-Bildungsgesellschaft einen Erfahrungsaustausch für Ahnen- und Nachkommensforscher. Das Treffen ist am Dienstag, 16. November, ab 19 Uhr in den Räumen der Urania in Leinefelde (Kunertstraße 7-11, Eingang 1). Für Teilnehmer gilt die 3G-Regel.

Anmeldung unter Tel.: 03605 / 546151, E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de