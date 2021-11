Foto: Less People

Akustik-Trio Less People im Nordhäuser Tabakspeicher

Nordhausen. Das Adventskonzert ist für den 28. November geplant.

Ein Adventskonzert gibt das Akustik-Trio „Less People“ am 28. November ab 15 Uhr im Tabakspeicher. Im November 2009 von dem Sänger Matthias Hirschfeld und dem Gitarristen Ralf Kirchner gegründet, spielt Less People gemeinsam mit der jungen Sängerin, Musicaldarstellerin und Tänzerin Jo-Ann Kirchner Coverversionen von Hits aller Zeiten und beliebter Weihnachtslieder. Die Songs werden völlig neu arrangiert und nur mit Akustikgitarre, Ukulele und Stomp Box gespielt. Eintrittskarten können an der Abendkasse oder ab sofort im Tabakspeicher direkt sowie telefonisch unter (03631) 98 27 37 für zehn Euro (ermäßigt: acht Euro) erworben werden. Es gilt die 2G-Regel.