Alarm am Auto löst in Nordhausen Streit aus

Nordhausen. Bei einem Auto in Nordhausen ertönte immer wieder ein Alarmsignal. Ein Anwohner fühlte sich belästigt und drohte dem Halter mehrere Straftaten an.

In der Hardenbergstraße wies am Montagabend gegen 23 Uhr ein Auto ein technisches Problem auf. Immer wieder schallte das akustische Alarmsignal durch die Nacht, berichtet die Nordhäuser Polizei. Besonders ein Anwohner fühlte sich in seiner nächtlichen Ruhe derart gestört, dass er gegenüber dem Halter und dem Fahrzeug mehrere Straftaten androhte. Der Beschwerdeführer selbst informierte die Polizei und tat seinen Unmut während des Einsatzes lautstark und bedrohlich kund. „Hierdurch machte er sich wegen des Verdachts des Androhens von Straftaten strafbar“, erklärt die Polizei. Die Beamten nahmen deshalb eine entsprechende Anzeige auf. Gegen 1 Uhr herrschte wieder Ruhe, da von dem Fahrzeug die Batterie abgeklemmt werden konnte.