Mit dem Einbruch in einen Nordhäuser Einkaufsmarkt musste sich die Polizei in der Nacht zum Sonntag beschäftigen (Symbolbild).

Alarm am Darrweg in Nordhausen: Einbrecher sind in Einkaufsmarkt eingedrungen

Nordhausen. Sicherheitsdienst bemerkt Diebe in der Nacht. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte Täter sind am späten Samstagabend in einen Einkaufsmarkt am Darrweg eingebrochen, berichtet die Polizei. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte eine eingeschlagene Scheibe, nachdem er den Markt gegen 22.45 Uhr kontrollierte, weil zuvor ein Alarm ausgelöst worden war. Der Wachmann informierte sofort die Polizei.

Die Beamten eilten herbei. Sie stellten schnell fest, dass sich Unbekannte durch die eingeschlagene Scheibe Zutritt zum Gebäude verschafft und im Markt die Tür eines Lagerraumes aufgebrochen hatten. Die Einbrecher hatten zuvor im Außengelände Bewegungsmelder abgeklebt, um so unentdeckt zu bleiben, vermutet die Polizei.

Was die Einbrecher erbeutet haben, ist unklar. Die Polizei konnte am Sonntag noch keine Angaben zum Diebesgut machen. Den Schaden am Gebäude schätzen die Beamten auf rund 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hofft auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat – verdächtige Personen oder Fahrzeuge –, möchte sich bitte bei der Nordhäuser Polizei melden.