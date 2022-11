Alarm in Heringen: Feuerwehr-Übung im Schloss sorgt für Aufsehen

Der erste Abend mit Schnee in dieser Wintersaison war ein guter Zeitpunkt für eine Großübung der Goldenen-Aue-Feuerwehren am und im Heringer Schloss.

Heringen. Die Brandbekämpfer der Goldenen Aue beweisen ihre Einsatzbereitschaft und lösen alle gestellten Aufgaben am ersten Schnee-Abend dieses Winters.

Feuer-Alarm in Heringen am Freitagabend. Im Schloss soll es brennen. Die Nordhäuser Leitstelle ruft die Feuerwehren der Landgemeinde Heringen sowie aus Urbach und Görsbach zum Einsatz.

Doch für die Stadtbewohner gibt es keinen Grund zur Sorge. Es ist nur eine Großübung.

Das Szenario ist realitätsnah. Das Feuer wütet in der obersten Etage. Die Flammen sind schon bei der Anfahrt sichtbar. Eine Person steht in der dritten Etage am Fenster und ruft um Hilfe. Zwei weitere Personen werden vermisst. Sofort trifft der Einsatzleiter seine ersten Entscheidungen. Die Feuerwehr rettet die Person am Fenster, nutzt dafür die Drehleiter. Gleichzeitig gehen Angriffstrupps unter schwerem Atemschutz bis ins Dachgeschoss, um die vermissten Personen zu suchen. Sie finden die Gesuchten und bringen diese in Sicherheit.

Weitere Trupps beginnen sofort mit den Löscharbeiten. Frauen und Männer der eingetroffenen Wehren bauen die Wasserversorgung auf. Sie nutzen einen Hydranten und auch die direkt neben dem Schloss fließende Helme. Die Schläuche bleiben aber trocken. Es ist halt doch nur eine Übung.

Stadtbrandmeister Toni Theuerkauf, sein Stellvertreter Christian Türk und Kreisbrandmeister Jens Berger beobachten alles ganz genau. Nach erfolgreicher Übung treffen sich alle beteiligten Frauen und Männer im Heringer Gerätehaus. Hier hat der Förderverein der Feuerwehr schon alles für einen Imbiss vorbereitet.

Die Auswertung der Übung erfolgt. Alle Feuerwehren haben ihre Aufgaben gut erfüllt.

Ein großer Dank geht an das Team der Interessengemeinschaft Schloss Heringen 1327 für die Unterstützung sowie an Kevin Dankwart, der mit seiner Firma KD-Veranstaltungstechnik für die sehr gute Feuergestaltung und Verrauchung gesorgt hatte.