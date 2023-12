Die Nordhäuser Polizei muss sich mit einem Einbruch in der Halleschen Straße befassen (Symbolbild).

Polizeibericht Alarm in Nordhausen: Diebe brechen in einen Markt ein

Nordhausen Die gestörten Einbrecher sind verschwunden. Die Nordhäuser Polizei sichert Spuren und ermittelt.

Ein Einbruchsalarm ertönte am Sonnabend gegen 5.45 Uhr. Die Polizei eilte daraufhin in die Hallesche Straße zu einem Sonderpostenmarkt. Dort stellten die Beamten fest, dass am Gebäude ein Fenster beschädigt war und Einbruchsspuren aufwies. Die weitere Prüfung des Marktes nach möglichen Tätern verlief jedoch negativ. Es sei davon auszugehen, meint die Polizei, dass die Täter zunächst das Schutzgitter eines Fensters zum Büro aufhebelten, die Fensterscheibe einschlugen und den Raum auch betraten. Allem Anschein nach müssen sie jedoch aufgrund des ausgelösten Alarms ohne Beute vom Tatort geflohen sein. Die Prüfung eines Marktmitarbeiters ergab, dass nichts entwendet wurde. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit 300 Euro.