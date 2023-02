Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen startet diesmal direkt im Sportpark

Nordhausen. In zehn Tagen geht es los. Der Saisonbeginn ist traditionell in Nordhausen. Die Teilnehmer können ihre ersten Punkte für den 13. Nordthüringer Volksbank-Laufcup sammeln.

Der Berg ruft. Und es kribbelt schon in vielen Beinen. Am Sonnabend, 25. Februar, beginnt die Nordthüringer Laufsaison 2023. Es ist Tradition, dass der erste Startschuss des Jahres beim Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen fällt.

Das Wetter ist vielversprechend. Laufchef Klemens Beck blickt optimistisch in die Februar-Sonne. Halten sich Schnee und Eis in der kommenden Woche von Nordhausen fern, ist auch diesmal der Kuhberg der anspruchsvollste Teil der beiden Hauptrennen beim Albert-Kuntz-Lauf. Auf der längsten Strecke (14,4 km) müssen ihn die Freizeitsportler viermal überwinden. Die Höhenmeter allein sind schon herausfordernd. Zudem müssen die Läufer den Berg querfeldein meistern. Das ist anstrengend.

Wer die 7,2 Kilometer läuft, hat den Anstieg zum Kuhberg zweimal vor sich. Lediglich die 2000 Meter beim Jedermannslauf bleiben flach, weil sie nur den Albert-Kuntz-Sportpark umrunden.

Während in den vergangenen Jahren die Startlinie stets in der Parkallee war, ändert sich der Kurs diesmal ein wenig. Die Organisatoren vom Nordhäuser Sportverein nutzen erstmals den neuen, acht Meter breiten Start- und Ziel-Bogen, den die Kreissparkasse finanziert hat. Dieser soll auf dem Gelände des Sportparks errichtet werden. Somit ist auch dort der Start.

Die Zeitmessung übernehmen wieder Fachleute aus Jena. „Die Zusammenarbeit ist immer einwandfrei“, lobt Klemens Beck. Die Online-Anmeldung ist bis 22. Februar möglich. Bisher haben sich 72 Freizeitsportler registrieren lassen.

Am Lauftag hat Beck zwölf ehrenamtliche Helfer an seiner Seite. Außerdem fungieren acht Mitglieder einer freiwilligen Feuerwehr als Streckenposten. Und der Katastrophenschutz des Landkreises unterstützt den Zeltaufbau.

Der Lauf klingt mit den Siegerehrungen aus. Das Podest steht bereit für alle Gesamtsieger sowie für die Besten der Altersklassen der beiden Hauptrennen.