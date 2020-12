Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen: Veranstalter warten Krisenverlauf ab

Nordhausen. Im Laufkalender steht er – der Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen. Am 27. Februar 2021 ist er zum 43. Mal geplant. Er wäre zugleich der Saisonstart der Volksläufer im Südharz und somit auch der Auftakt für den Nordthüringer Volksbank-Laufcup des neuen Jahres.

Ob der Albert-Kuntz-Lauf tatsächlich über die Bühne geht, ist noch völlig offen. „Wir müssen die weitere Entwicklung der Corona-Krise abwarten“, sagt Chef-Organisator Klemens Beck. Die Veranstalter machen es abhängig vom Pandemie-Verlauf im Januar. „Dann sehen wir weiter.“ Hält der Lockdown an, stünde vermutlich auch der Albert-Kuntz-Sportpark als Start- und Zielort des Volkslaufes nicht zur Verfügung.

Käme es zur Absage des realen Laufes, könnten die Organisatoren eventuell auf eine virtuelle Version ausweichen, kündigt Beck an. Vorstellbar sei, dass jeder Teilnehmer in einem festgelegten Zeitfenster individuell seine Runden um den Sportpark dreht und seine Laufzeit den Veranstaltern meldet. Die Strecke würde dann dem traditionellen Schlechtwetterkurs entsprechen. Das heißt: Der Lauf führt nicht über den Kuhberg.

Theoretisch ist für 2021 auch wieder eine Nordthüringer Laufcupserie geplant. „Wir haben es vor“, sagt Organisator Jörg Kurch. Sobald genügend Läufe ausgetragen werden, wollen die Cupverantwortlichen auch eine Gesamtwertung führen. „Vier Läufe sollten es aber mindestens sein“, betont Kurch. Ursprünglich sind es sieben. Als Hauptsponsor und Namensgeber stünde die Nordthüringer Volksbank bereit. Jörg Kurch befürchtet aber, dass eine belastbare Aussage zum Cup-Schicksal nicht vor März möglich sein wird.

Aus heutiger Sicht – und mit allem verfügbaren Optimismus – könnte sich der Nordthüringer Volksbank-Cup 2021 aus folgenden sieben Läufen zusammensetzen: Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen am 27. Februar, Possenlauf in Sondershausen am 20. März, Kyffhäuserberglauf in Bad Frankenhausen am 10. April, Harztorlauf in Niedersachswerfen am 2. Mai, Vogelberglauf in Bleicherode am 6. Juni, Nordhäuser Citylauf am 26. September sowie Stadtparklauf in Sondershausen am 16. Oktober.