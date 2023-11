Alkohol und Drogen: 26-Jähriger fällt in Nordhausen bewusstlos vom Rad

Nordhausen. Welche verheerenden Folgen der Mix aus Alkohol und Drogen für einen Radfahrer in Nordhausen hatte.

Am Samstagnachmittag ist ein 26-Jähriger in der Halleschen Straße in Nordhausen plötzlich von seinem Fahrrad gefallen und bewusstlos liegen geblieben. Ursache: Er war betrunken (2,08 Promille) und stand zudem unter Drogen, meldete die Polizei am Sonntag.

Der Radler wurde zur medizinischen Untersuchung ins Südharzklinikum gebracht. Dort wurde auch eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen.