Alkohol und Drogen, aber kein Führerschein: Mehrere Rauschfahrten in Nordhausen gestoppt

Nordhausen. Gleich mehrere betrunkene oder berauschte Autofahrer hat die Polizei in Nordhausen aus dem Verkehr gezogen. Zudem werden Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht.

Kurz vor 1 Uhr erhielt die Nordhäuser Polizei in der Nacht zum Samstag einen Hinweis über drei Personen, die augenscheinlich betrunken in Bielen in einen Audi einstiegen und davon fuhren. Den Angaben zufolge konnten die eingesetzten Polizisten das Fahrzeug anschließend im Stadtgebiet von Nordhausen ausfindig machen und den Fahrer feststellen. Bei dem 36-Jährigen wurde laut Polizei tatsächlich starker Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der daraufhin bei ihm durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,7 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt auf unbestimmte Zeit untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet, die im Südharzklinikum durchgeführt wurde. Sein Führerschein konnte jedoch nicht sichergestellt werden, da der 36-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Es wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen.

Berauscht durch den Birkenweg

Einen Opel unterzogen Polizisten im Birkenweg in Nordhausen am Freitagabend gegen 20.50 Uhr einer Verkehrskontrolle. Dabei räumte der 23-jährige Fahrer laut Polizei ein, dass er vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert habe. Ein Drogenvortest bestätigte anschließend die Aussage. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet, die dem jungen Mann im Südharzklinikum entnommen wurde. Es folgte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Ohne Fahrerlaubnis, aber berauscht

Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr wurde ebenfalls ein Opel in Nordhausen in der Emil-Reichardt-Straße kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zudem verlief ein Drogenvortest bei dem Mann positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe angeordnet, die im Südharzklinikum durchgeführt wurde. Die entsprechenden Tatbestände nach dem Straßenverkehrsgesetz wurden zur Anzeige gebracht.

Unfallflucht vor Kfz-Werkstatt

Auf dem Kundenparkplatz der Kfz-Werkstatt ATU in der Halleschen Straße in Nordhausen ist ein geparkter Opel Astra beschädigt worden. Laut Polizei wurde dar Unfall am Freitag gegen 11.30 Uhr gemeldet. Der unbekannte Verursacher habe demnach pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen, an der der Opel bereits am Vorabend abgestellt worden war. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Nordhäuser Polizei entgegen.

