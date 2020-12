Allen Helfern in Krise viel Kraft: OB von Nordhausen sendet Weihnachtsgrüße

Nordhausen Trotz einer vor einem Jahr noch unvorstellbaren Krise betont Kai Buchmann in seinem Grußwort Fortschritte nach Jahren des Stillstands in Nordhausen.

Vor einem Jahr waren wir alle voller Optimismus und Zukunftsgewissheit. So starteten wir gemeinsam in das neue Jahrzehnt. Rückblickend bedeutet das Jahr 2020 ein enormer Einschnitt: Einschränkungen im wirtschaftlichen, privaten sowie gesellschaftlichen Leben für unsere Stadt, unsere Region und unserem Land. Das wir über Kindergärten- und Schulschließungen, „Lockdowns“ in Gastronomie und Handel, über Maskenpflicht, über Hilfszahlungen zur Bekämpfung einer weltweiten Pandemie ernsthaft diskutieren hätte vor einem Jahr niemand gedacht.

Zum Jahresende 2020 wird aus der Ahnung des Frühlings Gewissheit: Es geht um Menschenleben: ganz nah, nicht im Mittelmeer oder Afrika. Und eine weitere Gewissheit schließt sich an: Die Corona-Pandemie ist kein Sprint, sondern entwickelt sich zum Marathonlauf beziehungsweise vielmehr zu einer der größten Herausforderungen unserer jüngsten Geschichte.

Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt Nordhausen hat bisher alles dafür getan, um der Pandemie zu begegnen. Dafür danke ich Ihnen ausdrücklich. Ich will mich insbesondere bei den Beschäftigten des Südharz-Klinikums, in Arztpraxen und Apotheken, bei den Rettungs- und Sicherheitskräften sowie bei den Beschäftigten des Gesundheitsamts im Landratsamt für die bisher geleistete Arbeit bedanken.

Ich wünsche im Namen der Stadt Nordhausen allen viel Kraft über die Feiertage und zum Jahreswechsel, die in den kommenden Tagen und Wochen Dienst für unser Gemeinwohl verrichten: allen Beschäftigten von Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern, Sanitätsdienst, Senioren- und Behinderteneinrichtungen. Ebenfalls danke ich den Mitarbeitern vom Trinkwasserverband, Stadtentwässerungsbetrieb, der Energieversorgung und nicht zuletzt im Einzelhandel. Meine Gedanken sind gleichermaßen bei den Menschen und ihren Familien, die derzeit nicht ihrer gewohnten Tätigkeit nachgehen können und bei den Menschen, die die Feiertage einsam verbringen müssen.

Es fällt schwer, diesem Jahr etwas Positives abzugewinnen, speziell aus der Erfahrung der vergangenen Wochen und Monate. Doch wenn wir auf das Jahr 2020 zurückschauen, so gibt es einige Ereignisse und Projekte in der Stadt Nordhausen, die dieses 2020 doch positiver in Erinnerung bleiben lassen und zukunftsfroh machen. Mit den Baumaßnahmen Feuerwache und Theater sind in diesem Jahr zwei große und wichtige Projekte in die Umsetzung gegangen. Schulen, Schulsportanlagen, Kindergärten, Spielplätze sind weiter auf Vordermann gebracht worden. Der gesamte Ortsteil Rüdigsdorf verfügt nun über ein neues Entwässerungssystem und ein komplett neues Ortsbild. Fahren Sie einmal dort hin! Nach Jahren des Stillstands müssen wir als Nordhäuserinnen und Nordhäuser uns weder für eine marode Gehegetreppe, noch für einen baufälligen Hohekreuzsportplatz schämen.

… und für das Jahr 2021 verfügt die Stadt bereits über einen beschlossenen und genehmigten Haushalt und kann nahtlos Projekte für die Stadt, die Ortsteile und alle Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Eine Haushaltssperre ist nicht geplant.

Für die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Glück. Ganz dringend bitte ich Sie, den beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu folgen. Achten Sie auf sich und Ihre Mitmenschen. Distanz bedeutet nicht, uns gegenseitig aus den Augen und Herzen zu verlieren!

Ihr Kai Buchmann