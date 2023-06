Hans-Peter Blum ist TA-Redakteur in Nordhausen.

Alles Bio, oder was? Skurrile Wortschöpfungen im Südharz

Hans-Peter Blum wundert sich über Bio-Biker auf einer Radtour und fordert das Einschreiten der Sprachpolizei.

Wer heute Lebensmittel einkauft, kommt an Bio-Produkten nicht mehr vorbei. Die Eier von Hühnern aus Freilandhaltung, das Obst ungespritzt und naturbelassen, das Fleisch aus besonders schonender Aufzucht. Alles, was das Bio-Siegel trägt, darf dann auch schon etwas teurer sein. Ob das dann wirklich gerechtfertigt ist, sei dahingestellt.

Besonders gewundert habe ich mich aber am Samstag, als beim Radlerfest in Rothesütte plötzlich drei Bio-Biker auftauchten. Ernähren die sich nur bio, habe ich mich gefragt. Nein, das hat vielmehr etwas mit dem Antrieb der Fahrräder zu tun. Denn die Bio-Biker fahren mit reiner Muskelkraft und benötigen keinen E-Motor zur Fortbewegung. Alle drei Tourenguides verzichteten also auf fremde Hilfe.

Nein, die Zahl stimmt nicht. Nordhausens Bürgermeisterin Alexandra Rieger und ihr Mann Dominik sind begeisterte Radsportler und waren ebenfalls ohne Hilfsmotor am Start beim Harzer-Hexen-Radeln. Macht also zusammen fünf Bio-Biker.

Ein klarer Fall für die Sprachpolizei. Denn Bio hat absolut nichts mit Radfahren zu tun. Punkt, aus.