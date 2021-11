Christusdorn von Regina Noack, Mitglied der Kreissynode aus dem Pfarrbereich Ellrich

Das Kirchenjahr neigt sich dem Ende, auch die Natur legt allmählich eine Pause ein. In diesen Tagen kommt mir eine Bibelstelle oft in den Sinn: „Alles hat seine Zeit...“ Prediger 3, 1-11.

Ich habe schon oft in dieser Aussage Trost und Hoffnung gefunden. Erst in der letzten Woche ertappte ich mich dabei, in einen leichten Herbstblues zu rutschen: wegen der Zeitumstellung und des grauen, regnerischen Wetters. Die letzten farbenfrohen Blätter verabschieden sich. Genau in diesem Moment fiel mein Blick auf den Spruch meines Küchenkalenders: „Nimm dir Zeit, dich in schweren Tagen fallen zu lassen, denn du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand.“

Und da war sie wieder, die Stärke, die ich brauche, durch meinen Glauben. Jetzt ist die Zeit inne zu halten, derer zu gedenken, die durch Krieg und Gewalt zu Opfern gemacht wurden. Wir dürfen nicht ohnmächtig zusehen!

Der Volkstrauertag hat seine Bedeutung für die Opfer der beiden Kriege nicht verloren. Aber er sollte auch das Unrecht und die Gewalt der heutigen Zeit bedenken. Lasst uns jeden Tag einen Puzzlestein der Hoffnung suchen. In diesem Sinne wünsche ich einen andächtigen besinnlichen Sonntag.