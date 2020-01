Alles neu in der Pfleger-Ausbildung: Das sagt ein Chef

Am 1. August 2020 werden die Berufe des Altenpflegers, Krankenpflegers und Kinderkrankenpflegers im neuen Ausbildungsberuf „Gesundheitsfachmann“ zusammengeführt. Das hat vor allem Auswirkungen auf die praktische Ausbildung. Der Altenpfleger lernt dann auch Krankenpflege kennen und umgekehrt. Die Grundlagenausbildung wird vereinheitlicht, eine Spezialisierung findet erst im dritten Lehrjahr statt.

„Das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Wir müssen aber aufpassen, dass die Tiefe und damit die Qualität der Ausbildung nicht verloren geht“, gibt Christian Döring zu bedenken. Der Geschäftsführer des Seniorenwerkes, das sechs Pflegeheime in drei Bundesländern betreut, setzt seine Hoffnung in die dann steigende Anzahl von Praxisanleitern, um die Ausbildungsqualität zu gewährleisten. „Der Gesetzgeber will damit ein breiteres Berufsbild erreichen, was mehr Einsatzmöglichkeiten der Pflegekräfte bietet“, verdeutlicht Döring.

„Wir hatten noch nie so viele Auszubildende wie heute“

Das Seniorenwerk sieht sich dennoch gut aufgestellt. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Nordhausen bildet 56 junge Menschen in den Bereichen Pflege und Hauswirtschaft aus, die meisten in der Altenpflege. „Wir hatten noch nie so viele Auszubildende wie heute“, sagt Döring und verweist darauf, dass die Bereitschaft, im sozialen Sektor zu arbeiten, ungebrochen sei.

„Die Bundesregierung hat große Anstrengungen unternommen, um das Berufsbild attraktiver zu machen“, betont der Geschäftsführer. Neben einer Pflegeoffensive nennt er vor allem die bessere Bezahlung als Grund. „Der Mindestlohn für Hilfspfleger ist binnen drei Jahren um 30 Prozent auf 10,85 Euro in den neuen Bundesländern und 11,35 Euro in den alten Bundesländern gestiegen“, erläutert er. Bis 2022 soll es keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West geben. Aber auch als Altenpfleger lasse sich inzwischen gutes Geld verdienen. Döring nennt hier Bruttogehälter zwischen 2400 und 3000 Euro im Monat je nach Region. „Die Qualität in der Pflege entscheidet sich über die Mitarbeiter“, ist er überzeugt.